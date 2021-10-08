ghom

Олег ghom

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю ботов и парсеры под заказ

Программирую под заказ более 5-ти лет.

Есть репутация на разных фриланс площадках и множество примеров моих работ.

Обращайтесь в телеграмм @prorgr.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Bahodirbek
23 годаУзбекистан
2 года в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
2 года назад
Парсинг данных с букмекерской конторы 1хставка
Заказал парсер с уведомлением в телеграм.Он сделал все быстро и качественно.Все на высшем уровне.Прям то что я хотел.Заказом доволен,всем советую )
Очень приятно работать с такими заказчиками !
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