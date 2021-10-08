Делаю ботов и парсеры под заказ
Программирую под заказ более 5-ти лет.
Есть репутация на разных фриланс площадках и множество примеров моих работ.
Обращайтесь в телеграмм @prorgr.
Действие аккаунта приостановлено!
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$70
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Портфолио
- Много функциональный БОТ для Binance Futures43 просмотра
- Парсер всех крупных площадок фриланса, с рассылкой39 просмотров
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
2 года назад
Заказал парсер с уведомлением в телеграм.Он сделал все быстро и качественно.Все на высшем уровне.Прям то что я хотел.Заказом доволен,всем советую )
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиками !