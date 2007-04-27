Заказал ему перевод своего сайта на испанском и немецком языках. На следующий день перевод уже был готов, причем на 2х языках сразу. + загадочным образом у него появился друг который хорошо знал французский(почему-тьо вначале он про него не вспомнил). по дурости свей оплатил 50%. и прислал он мне файлы... сказать ПЕРЕВОД ГОВНО - не сказать ничего. перевод был в наглую сделан ПРОМТОМ. причем человек даже не удосужился сделать форматирование по моему образцу - для php-скриптов лишние незакрытые скобки, куча ненужных пробелов в переменных и тп показались ему не проблемой(сомневаюсь что он вообще знает что такое php). но то что ОН АХУЕЛ я понял когда стал смотреть перевод... ОН ДАЖЕ НЕ УДАЛИЛ НЕПЕРЕВЕДЕННЫЕ СЛОВА, а их было немало. + постоянные сообщения в icq типа "ну когда же ты мне деньги пришлешь, мне за интернет платить надо" деньги естественно не вернул, что и следовало ожидать. ТАКИЕ КОЗЛЫ КАК ЭТОТ ПОЗОРЯТ НАШУ СТРАНУ очень жалею что это интернет и бить морду тут не получиться