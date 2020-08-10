ghostriderr

Гострайтинг, сонграйтинг, нейминг

Пишу тексты на заказ. Мои основные специализации - гострайтинг (включая стихи, сценарии и прозу), сонграйтинг (рэп, поп и любые другие жанры) и нейминг (могу придумать яркое, запоминающееся и необычное название для вашего бренда или проекта). Ввиду моего основного рода деятельности - писательства и творчества в целом - имею большой опыт в написании всего вышеперечисленного и хорошо развитый скилл во всех направлениях. Любой стиль, любая сложность - могу если не всё, то многое, и, обратившись ко мне, вы точно не пожалеете.

Цена договорная, но готов работать и за небольшие суммы.