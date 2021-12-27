Вёрстка: HTML/CSS/JS/jQuery/Flexbox/Grid/БЭМ. Адаптивно и по всем стандартам W3C
Всех приветствую! Занимаюсь HTML вёрсткой: лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины. Работаю на совесть, на качество вёрстки, поскольку если я накосячу, то другим специалистам придётся это исправлять, а я не хочу доставлять Вам головную боль! А если всё-таки я накосячил и не заметил, то пишите, исправлю бесплатно)
Мои навыки и умения:
- HTML5 (адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка)
- CSS3 & SCSS
- JavaScript & jQuery
- БЭМ методология
- Flexbox
- Grid
- Оптимизация
- сжатие картинок без потери качества
- использование тегов picture и source
- лейзилоад
- сжатие файлов css и js
- Pixel Perfect
- Git
- Gulp
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
3 года назад
Всё супер! Алексей сверстал быстро и профессионально. Всегда был на связи, выслушивал и воплощал все мои пожелания
Ответный отзыв
Всё прошло прекрасно! Понятное тз, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10
нет рейтинга