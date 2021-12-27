gienoy

Алексей gienoy

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка: HTML/CSS/JS/jQuery/Flexbox/Grid/БЭМ. Адаптивно и по всем стандартам W3C

Всех приветствую! Занимаюсь HTML вёрсткой: лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины. Работаю на совесть, на качество вёрстки, поскольку если я накосячу, то другим специалистам придётся это исправлять, а я не хочу доставлять Вам головную боль! А если всё-таки я накосячил и не заметил, то пишите, исправлю бесплатно)

Мои навыки и умения:

  • HTML5 (адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка)
  • CSS3 & SCSS
  • JavaScript & jQuery
  • БЭМ методология
  • Flexbox
  • Grid
  • Оптимизация ﻿
    • сжатие картинок без потери качества
    • использование тегов picture и source
    • лейзилоад
    • ﻿сжатие файлов css и js
  • Pixel Perfect
  • Git
  • Gulp
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Отзывы заказчиков

rimmaWD
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
$28
10 баллов
3 года назад
Вёрстка одностраничника
Всё супер! Алексей сверстал быстро и профессионально. Всегда был на связи, выслушивал и воплощал все мои пожелания
Всё прошло прекрасно! Понятное тз, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10
нет рейтинга