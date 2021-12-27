Вёрстка: HTML/CSS/JS/jQuery/Flexbox/Grid/БЭМ. Адаптивно и по всем стандартам W3C

Всех приветствую! Занимаюсь HTML вёрсткой: лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины. Работаю на совесть, на качество вёрстки, поскольку если я накосячу, то другим специалистам придётся это исправлять, а я не хочу доставлять Вам головную боль! А если всё-таки я накосячил и не заметил, то пишите, исправлю бесплатно)

Мои навыки и умения: