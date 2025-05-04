Баннеры / Стикеры Telegram / Верстка / Логотипы / Аватары
Здравствуйте!
Я работаю с графикой
Что я умею делать:
Баннеры
Логотипы
Дизайн веб-сайта (Верстка)
Знания HTML/CSS
Стикеры для TELEGRAM
Презентации в формате PDF
Постоянно онлайн
Выполнение в день заказа
Буду рад помочь!!!
Портфолио
- Аватар1 просмотр
- Шапка для соц.сетей2 просмотра
- Пост для TGнет просмотров
- Youtube шапка2 просмотра
- Баннер №12 просмотра
- Баннер №22 просмотра
- Баннер №31 просмотр
- Баннер № 44 просмотра
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#793