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Сергей gifbanner

 
46 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Баннеры / Стикеры Telegram / Верстка / Логотипы / Аватары

Здравствуйте!

Я работаю с графикой

Что я умею делать:

Баннеры

Логотипы

Дизайн веб-сайта (Верстка)

Знания HTML/CSS

Стикеры для TELEGRAM

Презентации в формате PDF

Постоянно онлайн

Выполнение в день заказа

Буду рад помочь!!!

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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