Царев Александр giveashit1234giveashit1234
34 годаРоссия/Тамбов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Быстро и качественно выполню чертежи в AutoCad любой сложности,от плана здания до КМД.Составлю исполнительную документацию стр. объектов: журналы,акты
Образование: Тамбовский государственный технический университет, специальность: городское строительство и хозяйство(магистр).
Опыт работы: ведение строительства жилого комплекса, объектов спортивного назначения (разработка документации, проверка исполнения, составление исполнительных схем, заполнение исполнительной документации: журналы производств, акты скрытых работ и т.д.)
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Портфолио
- Узел примыкания144 просмотра
- Монтажная схема для монтажа каркаса перегородок114 просмотров
Чертежи и Схемы
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$5/час
от $25от 1 дня
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