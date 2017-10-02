Быстро и качественно выполню чертежи в AutoCad любой сложности,от плана здания до КМД.Составлю исполнительную документацию стр. объектов: журналы,акты

Образование: Тамбовский государственный технический университет, специальность: городское строительство и хозяйство(магистр).

Опыт работы: ведение строительства жилого комплекса, объектов спортивного назначения (разработка документации, проверка исполнения, составление исполнительных схем, заполнение исполнительной документации: журналы производств, акты скрытых работ и т.д.)