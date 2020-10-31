Веб-дизайн, создание сайтов.

Меня зовут Глеб- я веб-дизайнер и специалист по сайтам. Опыт работы:3 года.

Работаю на Вордпрессе, в Фигме, на Тильде. Делаю сайты любых объемов и любой сложности.

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации

Разработка уникального дизайна

Создание лендингов

Проектирование и анализ

Многостраничные сайты

Интернет магазины

Логотипы;

Баннеры;

Полиграфический дизайн;

Фирменный стиль и айдентика;

Полное оформление социальных сетей;

Дизайн презентаций.

· Пунктуальность

· Безопасность

· Качество

· Постоянная обратная связь

· Соблюдение требований клиента

· Большой опыт работы

Примеры моих работ на Вордпресс:

https://parker-mebel.ru/

https://int-print.ru/

https://fesdem.ru/

Примеры моих работ на Тильда:

https://xn--80ahdhedamdnfr5a.xn--p1ai/

http://prizprint.ru/

https://libertynovel.ru/

https://have.studio/

Портфолио: https://yadi.sk/i/rDJi7UD5yi7-kw