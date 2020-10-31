gleb_zinoviev

Глеб Зиновьев gleb_zinoviev

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайн, создание сайтов.

Меня зовут Глеб- я веб-дизайнер и специалист по сайтам. Опыт работы:3 года.

Работаю на Вордпрессе, в Фигме, на Тильде. Делаю сайты любых объемов и любой сложности.

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации

  • Разработка уникального дизайна
  • Создание лендингов
  • Проектирование и анализ
  • Многостраничные сайты
  • Интернет магазины
Веб-дизайн

  • Логотипы;
  • Баннеры;
  • Полиграфический дизайн;
  • Фирменный стиль и айдентика;
  • Полное оформление социальных сетей;
  • Дизайн презентаций.
Главные преимущества работы со мной

· Пунктуальность

· Безопасность

· Качество

· Постоянная обратная связь

· Соблюдение требований клиента

· Большой опыт работы

Примеры моих работ на Вордпресс:

https://parker-mebel.ru/

https://int-print.ru/

https://fesdem.ru/

Примеры моих работ на Тильда:

https://xn--80ahdhedamdnfr5a.xn--p1ai/

http://prizprint.ru/

https://libertynovel.ru/

https://have.studio/

Портфолио: https://yadi.sk/i/rDJi7UD5yi7-kw