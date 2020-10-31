Веб-дизайн, создание сайтов.
Меня зовут Глеб- я веб-дизайнер и специалист по сайтам. Опыт работы:3 года.
Работаю на Вордпрессе, в Фигме, на Тильде. Делаю сайты любых объемов и любой сложности.
Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации
- Разработка уникального дизайна
- Создание лендингов
- Проектирование и анализ
- Многостраничные сайты
- Интернет магазины
- Логотипы;
- Баннеры;
- Полиграфический дизайн;
- Фирменный стиль и айдентика;
- Полное оформление социальных сетей;
- Дизайн презентаций.
· Пунктуальность
· Безопасность
· Качество
· Постоянная обратная связь
· Соблюдение требований клиента
· Большой опыт работы
Примеры моих работ на Вордпресс:
Примеры моих работ на Тильда:
https://xn--80ahdhedamdnfr5a.xn--p1ai/
Портфолио: https://yadi.sk/i/rDJi7UD5yi7-kw
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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