Предлагаем Вам принять участие в творческом проекте "Цитадель" иллюстраций к произведению Сент-Экзюпери. Иллюстрации делаются на основе фотографий. Необходимо создать несколько моделей, а учитывая особенности произведения, подойти к этому нужно очень творчески и свободно. Модели будут затем обработаны ...