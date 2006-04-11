glena

/ Елена glena

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер 3D

    $100

    Нужны специалисты для выполнения коммерческой работы. Необходимо сделать интерьеры, которые складываются из 3d-модели шкафа (высылаем мы), а также пространства комнаты, прочей мебели и наполнением шкафов (делается по эскизу/примеру/фантазии). Особенность подачи готовой работы: интерьер должен "собираться" пошагово. В ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проект "Цитадель"

    Предлагаем Вам принять участие в творческом проекте "Цитадель" иллюстраций к произведению Сент-Экзюпери. Иллюстрации делаются на основе фотографий. Необходимо создать несколько моделей, а учитывая особенности произведения, подойти к этому нужно очень творчески и свободно. Модели будут затем обработаны ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад