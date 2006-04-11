Технические данные ролика: Ролик продолжительностью не более 2 минут в формате Windows Media. * Все работы должны быть присланы в виде файлов в формате .wmv (Windows Media Video). Каждый отдельный фрагмент ...
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- $100Копирайтинг8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужны специалисты для выполнения коммерческой работы. Необходимо сделать интерьеры, которые складываются из 3d-модели шкафа (высылаем мы), а также пространства комнаты, прочей мебели и наполнением шкафов (делается по эскизу/примеру/фантазии). Особенность подачи готовой работы: интерьер должен "собираться" пошагово. В ...3D-графиканет заявокЗакрыт18 лет назад
Предлагаем Вам принять участие в творческом проекте "Цитадель" иллюстраций к произведению Сент-Экзюпери. Иллюстрации делаются на основе фотографий. Необходимо создать несколько моделей, а учитывая особенности произведения, подойти к этому нужно очень творчески и свободно. Модели будут затем обработаны ...3D-графика7 заявокЗакрыт18 лет назад