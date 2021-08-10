WEB/GRAPHIC DESIGN

Помогу вашему бизнесу обрести качественный и стильный визуал, рассказать о себе в интернете и социальных сетях. Сайты, бренд-дизайн, рекламная графика, логотипы, оформление социальных сетей, иллюстрация — это то, что я с удовольствием сделаю для вас)

Основные мои плюсы:

Качественная работа, адекватность

и дружелюбие.

Маниакально соблюдаю сроки и всегда на связи!

Работать со мной легко и приятно