WEB/GRAPHIC DESIGN
Помогу вашему бизнесу обрести качественный и стильный визуал, рассказать о себе в интернете и социальных сетях. Сайты, бренд-дизайн, рекламная графика, логотипы, оформление социальных сетей, иллюстрация — это то, что я с удовольствием сделаю для вас)
Основные мои плюсы:
Качественная работа, адекватность
и дружелюбие.
Маниакально соблюдаю сроки и всегда на связи!
Работать со мной легко и приятно
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Портфолио
- Иллюстрация для сайта58 просмотров
- Иллюстрация для сайта60 просмотров
- Иллюстрация для онлайн школы вязания58 просмотров
- Иллюстрация для детской игрушки53 просмотра
- Иллюстрации для приложения40 просмотров
- Иллюстрация для шапки сайта47 просмотров
- Детская иллюстрация42 просмотра
- City61 просмотр
- Character89 просмотров
- Giraffe80 просмотров
- New year74 просмотра
- Business61 просмотр