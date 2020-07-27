Копирайтер, редактор, переводчик, мастер

Более 50 успешно завершенных проектов. Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, SEO-оптимизация, рерайт.

За 12 лет работы с тексатми, созданы сотни материалов, успешно завершены десятки проектов. Изучены самые разные тематики, вписаны тысячи ключевых слов. Все подготавливаемые тексты проходят корректуру и редактуру. Я гарантирую качество наших текстов любой направленности, оригинальность и грамотность изложения.

Делаю любой контент, в том числе и уникальный. Работаю быстро и качественно. Работал с группами товаров: hi-tech, бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная тематика, кино, автомобили, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда) и др.

Оплата — Webmoney (персональный аттестат на мое имя), Яндекс-деньги, карта Сбер- и Альфа-банка. 100% оплата после принятия проекта заказчиком. Цена 1000 символов варьируется от 2 до 10 долларов в зависимости от темы, объема и сложности задачи.