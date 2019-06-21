Разработка баз данных, десктопных приложений
Составляю схемы баз данных, пишу реализацию, запросы и функции (MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle Database, ...). Пишу прикладные программы на языках Java, C#, несложные программки для микроконтроллеров 8051 и AVR.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
SQL
Все было выполнено в лучшем виде и в кротчайшие сроки, рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасно взаимодействовали в процессе при уточнении задач. Нашли общий язык.
Базы данных
1 отзыв
$4/час
от $4от 3 часов
нет рейтинга