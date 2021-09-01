glushko_liya

Графический/веб дизайнер

Отличное чувство вкуса и стиля, креативность. Разрабатываю дизайн сайтов, а так же соцсетей/различной печатной продукции и веб элементов . Интересуюсь всеми сферами диджитал-дизайна, изучаю разные подходы к исследованиям, дизайну и разработке продукта.

В дизайне ценю клиентоориентированный подход, хочу чтобы моя работа приносила пользу и радость людям.

Могу сверстать landing page, многостраничный сайт и интернет магазин на платформе Tilda.

Читаю рекомендованную авторитетными специалистами литературу для дизайнеров, успешно прошла курсы по веб дизайну от Данила Фимушкина

Опыт работы в графическом дизайне — 6 лет

Мое портфолио на Behance — https://www.behance.net/shawtylee

Портфолио с другими работами — http://glushkodesign.tilda.ws

http://1172311.tilda.ws