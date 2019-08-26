Имеется сцена с кокосом, у которого раскалывается на куски скорлупа (Вороной) и остаётся внутренняя мякоть. Сделано немного криво, нужно доработать, немного исправить внутренность кокоса, сделать анимацию камерой, а также самого раскола более красиво, с кривыми ...