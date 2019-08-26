Необходима анимация полностью отриганного 3D персонажа в Autodesk Maya. Требуется создание нескольких коротких анимаций, включая движения тела и лица. Контроллеры доступны на все части персонажа для удобства работы.
- Анимация2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется анимация векторных мультяшных физиономий с проработкой всех частей лица для проговаривания фраз с эмоциями. Необходимо оживить персонажей, анимация должна включать веселые, грозные, испуганные выражения и другие. В наличии только одна картинка каждого персонажа в одной эмоции, остальное нужно прорисовать и анимировать.Анимация1 исполнительЗавершен4 года назад
- $80
Имеется сцена с кокосом, у которого раскалывается на куски скорлупа (Вороной) и остаётся внутренняя мякоть. Сделано немного криво, нужно доработать, немного исправить внутренность кокоса, сделать анимацию камерой, а также самого раскола более красиво, с кривыми ...3D-графика2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $130
Есть недоделанный проект в Cinema 4D (анимация кубов, MoGraph), 20 секунд. Вся анимация практически готова. Требуется: 1. Внести кое-какие правки (анимация камеры, изменение/добавление объектов и их свойств). 2. Поработать с материалами/освещением. 3. ...3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад