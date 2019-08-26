gmbh999

Владимир gmbh999

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимация 3D персонажа в Maya

    Необходима анимация полностью отриганного 3D персонажа в Autodesk Maya. Требуется создание нескольких коротких анимаций, включая движения тела и лица. Контроллеры доступны на все части персонажа для удобства работы.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация 2Д мультяшного лица

    Требуется анимация векторных мультяшных физиономий с проработкой всех частей лица для проговаривания фраз с эмоциями. Необходимо оживить персонажей, анимация должна включать веселые, грозные, испуганные выражения и другие. В наличии только одна картинка каждого персонажа в одной эмоции, остальное нужно прорисовать и анимировать.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сцены в C4D

    $80

    Имеется сцена с кокосом, у которого раскалывается на куски скорлупа (Вороной) и остаётся внутренняя мякоть. Сделано немного криво, нужно доработать, немного исправить внутренность кокоса, сделать анимацию камерой, а также самого раскола более красиво, с кривыми ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D моушн дизайер Cinema 4D

    $130

    Есть недоделанный проект в Cinema 4D (анимация кубов, MoGraph), 20 секунд. Вся анимация практически готова. Требуется:  1. Внести кое-какие правки (анимация камеры, изменение/добавление объектов и их свойств).  2. Поработать с материалами/освещением.  3. ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад