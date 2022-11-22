Удобные сайты. Адаптивные сайты. HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Bootstrap 3/4/5.

Доброго времени суток уважаемый заказчик!

Взаимная работа даёт 100% гарантию что вся заказанная работа будет выполнена в срок!

Если я где-то допустил ошибку - то я её обязательно исправлю без дополнительных затрат!

- HTML5, CSS3, SASS, Vue 3, Vuetify, JQuery, Bootstrap 3/4/5.

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Отзывчивая верстка

- Анимация сайта

Стоит только начать что бы убедится в правде слов!)

Почта для связи: [email protected]

Пишите мы обязательно договоримся!)