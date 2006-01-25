Оплата по результатам работы. Образование - н/в или высшее. Возраст/пол - до 27 лет/ жен./муж. График работы- удаленная работа с приездом в офис для постановки задач и сдачи выполненных работ. Опыт работы - от 2 ...
Мы молодая и быстроразвивающаяся компания.
Президент компании - Александр Литягин, автор уникальной технологии целевого управления (GOAL). Технология работает на основе компьютерной программы, созданной нашими программистами - профессионалами в сфере IT-консалтинга. Нашими клиентами являются компании из различных сфер бизнеса от Владивостока до Калиниграда. Но это не предел! Мы нацелены на расширение клиентской базы, на увеличение сторонников технологии GOAL.
Поэтому мы нуждаемся в вас - профессионалах, уверенно владеющих навыками web-программирования, web-дизайна, раскрутки сайтов. От нас - постоянное профессиональное развитие, материальный рост, зависящий от ваших результатов и возможность работать в свое и наше удовольствие. От вас - стойкий интерес к работе, качественный результат и здоровый оптимизм.
Присоединяйтесь!
- $500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Оплата по результатам работы. Удаленная работа с приездом в офис для постановки задач и сдачи выполненных работ. Опыт работы - от 2 лет Профессиональные навыки 1.Профессиональное владение Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Macromedia Flash. 2.Опыт создания баннеров (flash, ...Веб-дизайн и Интерфейсынет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1200
З/П - 1000$-1200$ + премии + соцпакет. Образование - высшее/неоконченное высшее. Возраст/пол - до 30 лет/ не важно. График работы - полный рабочий день (168 часов в мес.). Опыт работы - от 1 года. Профессиональные навыки 1. Уверенное знание PHP и MySQL, ...Закрыт18 лет назад
Бюджет $1200 График работы Свободный / Удалённая работа Опыт работы - минимум один завершённый проект с использованием BITRIX Описание работы 1. Создание сайта, на основе готового технического задании. 2. Немного программирования, в основном сборка и реализация стандартных функций самого BITRIX. 3. Интернет магазин, каталог товаров, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Вакансия: Web-программист ( BITRIX ) Бюджет $1200 График работы Свободный / Удалённая работа Опыт работы Желательно - минимум один завершённый проект с использованием BITRIX Описание работы 1.Создание сайта, на основе готового технического задании. 2.Немного программирования, в основном сборка и реализация стандартных функций самого ...Закрыт18 лет назад
- $1000
З/П 600$-1200$ + премии + соцпакет. Образование Высшее/неоконченное высшее. Возраст/пол До 30 лет/ не важно. График работы Полный рабочий день (168 часов в мес.). Опыт работы От 1 года. Профессиональные навыки 1.Уверенное знание PHP и MySQL, HTML (ручная верстка). 2.Умение разбираться в чужом коде. 3.Желательно знание: ...Закрыт18 лет назад
- $2500
Бюджет $1200 График работы - Свободный / Удалённая работа Опыт работы Желательно - минимум один завершённый проект с использованием BITRIX Описание работы 1.Создание сайта, на основе готового технического задании. 2.Немного программирования, в основном сборка и реализация стандартных функций самого BITRIX. 3.Интернет ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
Причины возникновения вакансии: Имеются сайты www.Lityagin.ru (2004) и www.hrc.ru (2003). Общая посещаемость сайтов 10000 человек в месяц. Количество подписчиков более 1000 человек. Наша технологии целевого управления активно внедряется, увеличивается количество проектов и семинаров, компаний-клиентов и компаний-партнеров. Как следствие ...Управление проектами5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Расширяем штат - приглашаем профессионалов - гарантируем много интересной работы. Какой кандидат нам нужен? Образование высшее. Возраст/пол - до 30 лет/ не важно. Опыт работы - от 2 лет в компаниях-разработчиках ПО. Профессиональные навыки: 1.Обязательно знание HTML (ручная верстка), в совершенстве ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад