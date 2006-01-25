Мы молодая и быстроразвивающаяся компания.

Президент компании - Александр Литягин, автор уникальной технологии целевого управления (GOAL). Технология работает на основе компьютерной программы, созданной нашими программистами - профессионалами в сфере IT-консалтинга. Нашими клиентами являются компании из различных сфер бизнеса от Владивостока до Калиниграда. Но это не предел! Мы нацелены на расширение клиентской базы, на увеличение сторонников технологии GOAL.

Поэтому мы нуждаемся в вас - профессионалах, уверенно владеющих навыками web-программирования, web-дизайна, раскрутки сайтов. От нас - постоянное профессиональное развитие, материальный рост, зависящий от ваших результатов и возможность работать в свое и наше удовольствие. От вас - стойкий интерес к работе, качественный результат и здоровый оптимизм.

Присоединяйтесь!