Видеомонтажёр, Звукомонтажёр, Битмейкер.
Видеомонтажёр/Звукомонтажёр/Битмейкер
Работаю в программах:
Adobe Premiere Pro CC (видео);
Adobe Audition CC (аудио);
FL Studio 12 (бит/минус).
Работаю с различными эффектами, плагинами. Способен отредактировать фильм, свести и обработать трек/песню/альбом, написать минус к песне, написать бит.
Также способен отредактировать несложные фотографии, сделать обложку в программе Adobe Photoshop CC.
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Аудиомонтаж
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$5/час
от $3от 1 дня
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