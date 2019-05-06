Видеомонтажёр, Звукомонтажёр, Битмейкер.

Видеомонтажёр/Звукомонтажёр/Битмейкер

Работаю в программах:

Adobe Premiere Pro CC (видео);

Adobe Audition CC (аудио);

FL Studio 12 (бит/минус).

Работаю с различными эффектами, плагинами. Способен отредактировать фильм, свести и обработать трек/песню/альбом, написать минус к песне, написать бит.

Также способен отредактировать несложные фотографии, сделать обложку в программе Adobe Photoshop CC.