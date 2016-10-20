Профессиональный графический дизайнер с опытом более 10 лет.

✪ Преимущества работы со мной

• я не "кидаю" – за 10 лет работы я наработал хорошую репутацию в интернете

• работаю на совесть – выполняю работу качественно и ответственно

• по мимо дизайна делаю сайты под ключ и отдельно программирование

• программирую на многих известных движках (WordPress, OpenCart, Prestashop, Yii и др.).

• делаю видео ролики

✈ Возможны прямые встречи в городах:

• Киев

• Другие города Украины.

₱ Варианты оплаты:

• наличными

• электронные деньги

• банковские переводы

• безналичный расчет – ИП, ООО.

⚖ Факты сотрудничества:

• при желании работать со мной, всегда можно договорится

• постоянным клиентам – хорошие скидки

• работа без аванса возможна.

☯ Стоимость, условия и сроки работы оговариваются индивидуально.

☎ Контакты:

• E-mail: [email protected]

• Tel: +3 8093 6076001

• Skype: godzlich