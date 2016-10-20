Профессиональный графический дизайнер с опытом более 10 лет.
✪ Преимущества работы со мной
• я не "кидаю" – за 10 лет работы я наработал хорошую репутацию в интернете
• работаю на совесть – выполняю работу качественно и ответственно
• по мимо дизайна делаю сайты под ключ и отдельно программирование
• программирую на многих известных движках (WordPress, OpenCart, Prestashop, Yii и др.).
• делаю видео ролики
✈ Возможны прямые встречи в городах:
• Киев
• Другие города Украины.
₱ Варианты оплаты:
• наличными
• электронные деньги
• банковские переводы
• безналичный расчет – ИП, ООО.
⚖ Факты сотрудничества:
• при желании работать со мной, всегда можно договорится
• постоянным клиентам – хорошие скидки
• работа без аванса возможна.
☯ Стоимость, условия и сроки работы оговариваются индивидуально.
☎ Контакты:
• E-mail: [email protected]
• Tel: +3 8093 6076001
• Skype: godzlich