goga1978

Владимир Бардаков goga1978

 
46 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Python - developer.

Python
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Объединить 2 373 документа M.Word в 1 или перенести в Exel
Всем привет! Задача стояла не простая перед Исполнителем. К тому же исходные документы оказались разного расширения, что, конечно же, затруднило выполнение проекта. Владимир, без лишних слов и эмоций выполнил поставленную задачу и выдал готовый единый документ в нужном формате с нужной информацией. Большое спасибо за работу. Оплата своевременно с моей стороны! Работа сделана четко и также четко должна быть оплачена. Рекомендую данного человека!
Спасибо за сотрудничество! Буду раз поработать в дальнейшем. )))
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Системное программирование
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