Всем привет! Задача стояла не простая перед Исполнителем. К тому же исходные документы оказались разного расширения, что, конечно же, затруднило выполнение проекта. Владимир, без лишних слов и эмоций выполнил поставленную задачу и выдал готовый единый документ в нужном формате с нужной информацией. Большое спасибо за работу. Оплата своевременно с моей стороны! Работа сделана четко и также четко должна быть оплачена. Рекомендую данного человека!