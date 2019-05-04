Python - developer.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Всем привет! Задача стояла не простая перед Исполнителем. К тому же исходные документы оказались разного расширения, что, конечно же, затруднило выполнение проекта. Владимир, без лишних слов и эмоций выполнил поставленную задачу и выдал готовый единый документ в нужном формате с нужной информацией. Большое спасибо за работу. Оплата своевременно с моей стороны! Работа сделана четко и также четко должна быть оплачена. Рекомендую данного человека!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Буду раз поработать в дальнейшем. )))
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга