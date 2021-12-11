Реанимирую людей днём, словом - ночью.
Меня зовут Диана. Давайте творить вместе.
Подниму ваш текст на ноги, воплощу ваши идеи в жизнь, выполняю работу в сроки и качественно.
Предлагаю свои услуги копирайтера:
- написание текстов
- статей на различную тематику (красота, медицина, здоровье, нутрициология, продвижение, спорт, строительство, магазины, и тд)
- написание сценариев на различную тематику
- написание сказок, детективов, хорроров
- текст для продвижения
- знаю СЕО, пишу сео-тексты
- написание стихов, поздравлений
- ведение страниц в инстаграмм, фб и тд
- рерайтинг
- проверка на ошибки
- создания портфолио в pdf-формате
Опыт работы более 5 лет. Беру работы на разную тематику, гарантирую скорость и качество.
Дополнительное образование:
- медсестра - работаю в кардиологическом центре.
- аромаконсультант
- преподаватель танцев
- веду поэтические и литературные вечера