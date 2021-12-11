Реанимирую людей днём, словом - ночью.

Меня зовут Диана. Давайте творить вместе.

Подниму ваш текст на ноги, воплощу ваши идеи в жизнь, выполняю работу в сроки и качественно.

Предлагаю свои услуги копирайтера:

- написание текстов

- статей на различную тематику (красота, медицина, здоровье, нутрициология, продвижение, спорт, строительство, магазины, и тд)

- написание сценариев на различную тематику

- написание сказок, детективов, хорроров

- текст для продвижения

- знаю СЕО, пишу сео-тексты

- написание стихов, поздравлений

- ведение страниц в инстаграмм, фб и тд

- рерайтинг

- проверка на ошибки

- создания портфолио в pdf-формате

Опыт работы более 5 лет. Беру работы на разную тематику, гарантирую скорость и качество.

Дополнительное образование:

медсестра - работаю в кардиологическом центре.

аромаконсультант

преподаватель танцев

веду поэтические и литературные вечера

Оплату принимаю на карту приват или монобанк.Давайте творить вместе!