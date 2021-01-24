goldenwolf7

Мы - супружеская пара, творческий тандем, работаем на сайте вместе.
Никита - звукорежиссер(богатый опыт, разностороннее видение профессии), барабанщик, клавишник,
гитарист, бас гитарист, педагог и организатор, композитор, аранжировщик,
видеооператор. Прекрасно владею, как профессиональными музыкальными
программами, так и программами видеомонтажа, человек разносторонний,
целеустремленный, творческий. Делаю уникальные аранжировки к песням,
звукозапись, пишу авторскую музыку разных стилей https://music.yandex.ru/album/11210456/track/67948967?from=serp Имею собственное оборудование длязвукозаписи.
Эльвира - писатель, журналист, копирайтер, сценарист, переводчик, профессиональный дектор. Образование высшее,МГУКи (менеджер социально-культурной деятельности), красный диплом. Работаюв сфере культуры с 18 лет (менеджер культурно-массовых мероприятий, методист,
зав. автоклубом, художественный руководитель, хореограф, культорганизатор).
Также работала на ТВ, в PR и в сфере маркетинга. Пишу уникальные сценарии на
любую тематику (занимала первые места на конкурсах всероссийского значения,
лауреат 1 степени всероссийского конкурса сценаристов 2018 года), авторские
песни, пьесы (сотрудничаю с двумя лейблами, с мужем организовали собственный
лейбл ELITA), сказки (в т.ч. сказки в стихах), инструментальную музыку, книги.
Наша музыка и книги продаются на всех цифровых площадках мира. Ознакомиться с
нашими песнями можно на Яндекс музыке https://music.yandex.ru/artist/9407892