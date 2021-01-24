goldenwolf7

Творческий тандем 100% качество работы

Мы - супружеская пара, творческий тандем, работаем на сайте вместе.

Никита - звукорежиссер(богатый опыт, разностороннее видение профессии), барабанщик, клавишник,

гитарист, бас гитарист, педагог и организатор, композитор, аранжировщик,

видеооператор. Прекрасно владею, как профессиональными музыкальными

программами, так и программами видеомонтажа, человек разносторонний,

целеустремленный, творческий. Делаю уникальные аранжировки к песням,

звукозапись, пишу авторскую музыку разных стилей https://music.yandex.ru/album/11210456/track/67948967?from=serp Имею собственное оборудование длязвукозаписи.

Эльвира - писатель, журналист, копирайтер, сценарист, переводчик, профессиональный дектор. Образование высшее,МГУКи (менеджер социально-культурной деятельности), красный диплом. Работаюв сфере культуры с 18 лет (менеджер культурно-массовых мероприятий, методист,

зав. автоклубом, художественный руководитель, хореограф, культорганизатор).

Также работала на ТВ, в PR и в сфере маркетинга. Пишу уникальные сценарии на

любую тематику (занимала первые места на конкурсах всероссийского значения,

лауреат 1 степени всероссийского конкурса сценаристов 2018 года), авторские

песни, пьесы (сотрудничаю с двумя лейблами, с мужем организовали собственный

лейбл ELITA), сказки (в т.ч. сказки в стихах), инструментальную музыку, книги.

Наша музыка и книги продаются на всех цифровых площадках мира. Ознакомиться с

нашими песнями можно на Яндекс музыке https://music.yandex.ru/artist/9407892