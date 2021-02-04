golovanovmn

Системный администратор-программист - это ответственность за жизнь информационных потоков.
-Организация бесперебойной работы серверов Windows, Linux;
-Поддержка сети и удаленного подключения;
-Обслуживание баз данных на MSSQL, PostgreSQL;
-Автоматизация рабочего процесса;
-Резервирование данных;
-Виртуализация;
-Администратор 1С;
-Ведущий программист в 1С предприятии 8.
-Маршрутизация пакетов, VPN, NAT, DNS, VLAN и т.п;
-Виртуализация, знание на хорошем уровне: VMware, HyperV;
-Умение работать с железом: сервера, коммутаторы, маршрутизаторы,
сетевое оборудование и протоколы.
-Администрирование Unix дистрибутивов Debian, FreeBSD;
-Мониторинг параметров различных служб, на базе Zabbix,
-Знание bash/sh, awk, sed, php, perl, PowerShell умение составлять
скрипты автоматизации на языке программирования высокого и низкого
уровня.
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