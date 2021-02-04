golovanovmn

Системный администратор-программист - это ответственность за жизнь информационных потоков.

-Организация бесперебойной работы серверов Windows, Linux;

-Поддержка сети и удаленного подключения;

-Обслуживание баз данных на MSSQL, PostgreSQL;

-Автоматизация рабочего процесса;

-Резервирование данных;

-Виртуализация;

-Администратор 1С;

-Ведущий программист в 1С предприятии 8.

-Маршрутизация пакетов, VPN, NAT, DNS, VLAN и т.п;

-Виртуализация, знание на хорошем уровне: VMware, HyperV;

-Умение работать с железом: сервера, коммутаторы, маршрутизаторы,

сетевое оборудование и протоколы.

-Администрирование Unix дистрибутивов Debian, FreeBSD;

-Мониторинг параметров различных служб, на базе Zabbix,

-Знание bash/sh, awk, sed, php, perl, PowerShell умение составлять

скрипты автоматизации на языке программирования высокого и низкого

уровня.