Sale & LSI-copywriting ТЕКСТЫ ДЛЯ РОСТА ВАШИХ ПРОДАЖ! Профессионально. Качественно.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕКСТЫ ОТ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КОПИРАЙТЕРА!

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МОИ УСЛУГИ

*Продающие тексты для landing page, коммерческих предложений, брошюр, буклетов, презентаций, Sale letters – 2000 руб./текст А4, в 2 раза короче – 1300 руб.;

*Имиджевые и бизнес-тексты на главную, о компании и др. – 1500 руб./А4, в 2 раза короче – 1000 руб.;

*SEO и органическое SEO – LSI-копирайтинг: соответствуют всем требованиям водности, тошноты и уникальности, защита от попадания под фильтры «Баден-Баден» – 350 руб./1000 знаков;

*Информационные, технические и аналитические, обзорные статьи по правилам инфостиля – 400 руб./1000 знаков;

*Рерайтинг – 150-250 руб./1000 знаков;

*Редактирование, корректура, повышение уникальности, анализ готового контента – от 100 руб./текст.

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?

1. Опыт в написании текстов – более 10 лет. Первый опубликованный текст в печатном издании в 2004 году.

2. Высшее юридическое образование, диплом с отличием, награды: sales-text.com/about

3. Гибкая стоимость услуг. Средний тариф – 300-400 руб./1000 знаков.

4. Гарантированная пунктуальность. Тексты точно в срок или раньше, либо 100% возврат суммы.

5. Качество. Мои тексты знают своё дело! Они продают, продвигают и просто нравятся! Убедитесь самостоятельно!

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

- Работаю по 100% предоплате или через безопасную сделку (включая тестовые задания). Возможна оплата частями.

- Обсуждение проектов веду только в формате переписки любым удобным для вас способом, а также голосовыми сообщениями.

- Для работы требуется только заполнить бриф или предоставить инфо по задаче и проекту в свободной форме.