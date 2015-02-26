Готова к сотрудничеству
Коротко о себе — 2 высших образования, в т.ч. на кафердре информатики с Севастопольском государственном университете .
Работала в сфере охраны труда и экологии, есть опыт написания инструкций и других официальных текстов.
Занимаюсь созданием интернет-магазинов на базе Openkart. Есть опыт наполнения интернет магазинов.
Качества — ответственное отношение к делу, умение работать в экстремальных условиях, порядочность.
Итересует работа копирайтера (рерайтера). Могу писать много, качественно, быстро, с хорошей грамотностью. В любом случае, найду возможность выполнить заказ в конкретные сроки, с гарантированной уникальностью и качеством работы. Объемы — до 5 000 симв. и более в день, при соблюдении всех требований работодателя.
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$100/час
от $100от 1 дня
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