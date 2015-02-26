Готова к сотрудничеству

Коротко о себе — 2 высших образования, в т.ч. на кафердре информатики с Севастопольском государственном университете .

Работала в сфере охраны труда и экологии, есть опыт написания инструкций и других официальных текстов.

Занимаюсь созданием интернет-магазинов на базе Openkart. Есть опыт наполнения интернет магазинов.

Качества — ответственное отношение к делу, умение работать в экстремальных условиях, порядочность.

Итересует работа копирайтера (рерайтера). Могу писать много, качественно, быстро, с хорошей грамотностью. В любом случае, найду возможность выполнить заказ в конкретные сроки, с гарантированной уникальностью и качеством работы. Объемы — до 5 000 симв. и более в день, при соблюдении всех требований работодателя.