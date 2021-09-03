Web дизайнер, UI/UX

Более 10 успешно реализованных проекта

Более 1 года опыта

Большой опыт дизайна в сфере общественного питания, кафе, ресторанов, образовательных проектов, бизнес-сайтов. Открыт для предложений в любой другой сфере.

Порядок работы:

1. Бриф с заказчиком, определение проблемы и сбор материалов.

2. Анализ конкурентов и рынка, систематизация полученных материалов.

3. Согласования общих принципов и структуры проекта на основании данных предыдущих этапов, ваших вкусов и моего опыта.

4. Отрисовка главной страницы (иной важной части проекта) и согласование.

5. Отрисовка всех страниц и элементов.

6. Дизайн-сопровождение и иные сопутствующие услуги

Услуги:

• Разработка дизайна сайтов «под ключ» с нуля до готового макета.

• Проектирование, отрисовка и доработка удобных и понятных web-интерфейсов

и информационной архитектуры.

• Дизайн макетов адаптивных версий сайтов и лендингов.

• UX исследования

Плюсы:

• Быстрый и эффективный подход к решению задач. Умение генерировать креативные идеи.

• Аналитическое мышление и способность решать сложные задачи. Готовность и интерес

к работе с нестандартными проектами.

• Внимательность к деталям, аккуратность в работе, здоровый перфекционизм

и любознательность.

• Исполнительность и самоорганизация, грамотное планирование и распределение своего времени, соблюдение дедлайнов. Умение работать в состоянии потока и многозадачности.

• Ответственность, самостоятельное принятие, обоснование и презентация своих решений, адекватное и уважительное отношение к критике. Умение слышать собеседника, доносить свои мысли и отстаивать идеи.

• Опыт взаимодействия с заказчиками, основанный на взаимопонимании.