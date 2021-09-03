Более 10 успешно реализованных проекта
Более 1 года опыта
Большой опыт дизайна в сфере общественного питания, кафе, ресторанов, образовательных проектов, бизнес-сайтов. Открыт для предложений в любой другой сфере.
Порядок работы:
1. Бриф с заказчиком, определение проблемы и сбор материалов.
2. Анализ конкурентов и рынка, систематизация полученных материалов.
3. Согласования общих принципов и структуры проекта на основании данных предыдущих этапов, ваших вкусов и моего опыта.
4. Отрисовка главной страницы (иной важной части проекта) и согласование.
5. Отрисовка всех страниц и элементов.
6. Дизайн-сопровождение и иные сопутствующие услуги
Услуги:
• Разработка дизайна сайтов «под ключ» с нуля до готового макета.
• Проектирование, отрисовка и доработка удобных и понятных web-интерфейсов
и информационной архитектуры.
• Дизайн макетов адаптивных версий сайтов и лендингов.
• UX исследования
Плюсы:
• Быстрый и эффективный подход к решению задач. Умение генерировать креативные идеи.
• Аналитическое мышление и способность решать сложные задачи. Готовность и интерес
к работе с нестандартными проектами.
• Внимательность к деталям, аккуратность в работе, здоровый перфекционизм
и любознательность.
• Исполнительность и самоорганизация, грамотное планирование и распределение своего времени, соблюдение дедлайнов. Умение работать в состоянии потока и многозадачности.
• Ответственность, самостоятельное принятие, обоснование и презентация своих решений, адекватное и уважительное отношение к критике. Умение слышать собеседника, доносить свои мысли и отстаивать идеи.
• Опыт взаимодействия с заказчиками, основанный на взаимопонимании.