Инженер конструктор с большим стажем работы на производстве, профессионально выполняет чертежи и 3D модели, машиностроительного профиля, а также различные схемы, теоретические, монтажные, упаковочные чертежи, чертежи и
развертки в форматах SolidWorks, Autodesk Inventor. Модели для лазерной резки и гибки, 3D моделирования, и прочую конструкторскую документацию, для частных лиц и организаций.
Выполню графическую часть дипломных, курсовых работ; заданий по инженерной графике, для студентов
технических вузов, при заказе желательно как можно более подробно описать
требования к работе, предоставить методическую или др. имеющуюся литературу,
при отсутствии таковой, работа будет выполнена в соответствии
с ГОСТ.
Работа по разовой, временной, договорной и т.п. схемам работы; по фотографиям, эскизам, согласно
тех. задания. Участие в долгосрочных проектах приоритетно.
Переведу чертежи любого профиля с бумажных (сканированных, эскизных, фото
и любых других носителей) в электронные, с выявлением ошибок и исправлением
графики по правилам ЕСКД.
Удаленная (через интернет) работа.
Средний срок разработки (проектирования) иизготовления качественных рабочих чертежей, годных для запуска в
производство, оговаривается в каждом конкретном случае письменно, При
возникновении проблем с выполнением в срок также оформляется письменное
соглашение.
Документация малых форматов и небольших объёмоввыполняется за 1-2 дня. Сроки оптимальные и определяются совместно
мной, и заказчиком работ. Желание уменьшить их ведет к возможному
ухудшению качества выполняемой работы.
В некоторых случаях требуется поэтапная оплата стоимости работы. Чертежи и трехмерные модели выполняются только в
программах " AutodeskInventor", "SolidWorks". Схемы в AdobeIllustrator либо CorelDraw. При необходимости модели могут бытьпредставлены в межплатформенных форматах как stl, stp чертежиpdfи т.д. Результат работы предоставляется в видефайлов по электронной почте, либо другим согласованным способом.
Претензии по качеству принимаются втечении 3 дней после приема-сдачи работы, выявленные ошибки
исправляются без дополнительной оплаты.