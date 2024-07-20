Инженер конструктор с большим стажем работы на производстве, профессионально выполняет чертежи и 3D модели, машиностроительного профиля, а также различные схемы, теоретические, монтажные, упаковочные чертежи, чертежи и

развертки в форматах SolidWorks, Autodesk Inventor. Модели для лазерной резки и гибки, 3D моделирования, и прочую конструкторскую документацию, для частных лиц и организаций.

Выполню графическую часть дипломных, курсовых работ; заданий по инженерной графике, для студентов

технических вузов, при заказе желательно как можно более подробно описать

требования к работе, предоставить методическую или др. имеющуюся литературу,

при отсутствии таковой, работа будет выполнена в соответствии

с ГОСТ.

Работа по разовой, временной, договорной и т.п. схемам работы; по фотографиям, эскизам, согласно

тех. задания. Участие в долгосрочных проектах приоритетно.

Переведу чертежи любого профиля с бумажных (сканированных, эскизных, фото

и любых других носителей) в электронные, с выявлением ошибок и исправлением

графики по правилам ЕСКД.

Удаленная (через интернет) работа.

Средний срок разработки (проектирования) иизготовления качественных рабочих чертежей, годных для запуска в

производство, оговаривается в каждом конкретном случае письменно, При

возникновении проблем с выполнением в срок также оформляется письменное

соглашение.

Документация малых форматов и небольших объёмоввыполняется за 1-2 дня. Сроки оптимальные и определяются совместно

мной, и заказчиком работ. Желание уменьшить их ведет к возможному

ухудшению качества выполняемой работы.

В некоторых случаях требуется поэтапная оплата стоимости работы. Чертежи и трехмерные модели выполняются только в

программах " AutodeskInventor", "SolidWorks". Схемы в AdobeIllustrator либо CorelDraw. При необходимости модели могут бытьпредставлены в межплатформенных форматах как stl, stp чертежиpdfи т.д. Результат работы предоставляется в видефайлов по электронной почте, либо другим согласованным способом.

Претензии по качеству принимаются втечении 3 дней после приема-сдачи работы, выявленные ошибки

исправляются без дополнительной оплаты.