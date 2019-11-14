Я студент, ищущий заработок. О себе могу сказать как о человеке, который любит труд. Помогу и сделаю вашу работу легче, ярче и быстрее.

Я новичок-студент, но с уверенностью могу сказать, что вы останетесь довольны моими работами.

Свои творения я привыкла вкладывать не только все силы, но и душу.

Я люблю развиваться и поэтому этот шаг я считаю шагом к новому опыту и навыкам.

Я готова помочь вам и более того буду этому очень рада.

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