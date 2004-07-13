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Игорь
gordon1ere
gordon1ere
19 лет
Чехия
/
Либерец
10 месяцев на
фриланс
-бирже
Был
10 месяцев назад
Презентации/Сводные таблицы и диаграммы/Дашборды
Портфолио
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Дашборд (Семинар в колледже)
2 просмотра
Дашборд (Семинар в колледже)
1 просмотр
Дашборд "Использование материальных ресурсов"
1 просмотр
Презентация для Delivery Club (Начальный слайд)
5 просмотров
Шаблон презентации "Актион Студенты" и ВКУиНТ
3 просмотра
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