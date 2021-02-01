Видео монтаж

Работаю с видео и фото уже два года.

Взявшись за работу, я гарантирую Вам:

- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения

- Цветокоррекция

- Удаление "лишних" объектов с видео и фото

- Нормализацию звука и видео

- Создание текстовой анимации

Связь со мной:

WhatsApp: +79130035193

Telegram: https://t.me/gorlik99

VK: https://vk.com/id157177717