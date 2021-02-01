Видео монтаж
Работаю с видео и фото уже два года.
Взявшись за работу, я гарантирую Вам:
- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения
- Цветокоррекция
- Удаление "лишних" объектов с видео и фото
- Нормализацию звука и видео
- Создание текстовой анимации
Связь со мной:
WhatsApp: +79130035193
Telegram: https://t.me/gorlik99
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