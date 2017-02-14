Наполнение сайтов
Контакты:E-mail: [email protected]
Skype: alexpredkel
Умения:
- Наполнение сайтов
- Поиск качественного медиа-контента
- HTML / / CSS / / JS / / JQUERY / / BOOTSTRAP / / SCSS / / GIT / / LESS
- Ретушь фото / / Photoshop
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Ольга очень внимательный и ответственный исполнитель, работу выполняет в срок, качество на высоте. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Постановка задачи точная, оплата вовремя, приятно общаться. Очень довольна работой с Ксенией. Рекомендую к сотрудничеству.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $20от 10 часов
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