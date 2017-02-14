gosteeva

Ольга Кухта gosteeva

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Наполнение сайтов

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: alexpredkel

Умения:

- Наполнение сайтов

- Поиск качественного медиа-контента

- HTML / / CSS / / JS / / JQUERY / / BOOTSTRAP / / SCSS /  / GIT / / LESS

- Ретушь фото / / Photoshop 

Отзывы заказчиков

popovaxen
Ксения 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Шлифовка (редактирование) товаров на сайте ИМ (медтехника)
Ольга очень внимательный и ответственный исполнитель, работу выполняет в срок, качество на высоте. Спасибо за сотрудничество!
Замечательный заказчик. Постановка задачи точная, оплата вовремя, приятно общаться. Очень довольна работой с Ксенией. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $20от 10 часов
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