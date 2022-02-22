Алина Гостищева gostishchev0809gostishchev0809
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
- Детские иллюстрации
- Постеры
- Инфографика (для постов в соцсетях)
Рисую в Procreate. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - как дополнительные программы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Стикеры "Cute girl"39 просмотров
- Стикеры для Telegram43 просмотра
- Открытка-пожелание "Мечтай"38 просмотров
- Детская иллюстрация - комикс "Котобосс"29 просмотров
- Маленькая Фея33 просмотра
- Лисенок33 просмотра
- Лама в огороде36 просмотров
- Ежик37 просмотров
- Кукла Фокси36 просмотров
- Скетчи для бумажных салфеток37 просмотров
- Котенок32 просмотра
- Открытка "Счастье в мелочах"42 просмотра