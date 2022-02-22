gostishchev0809

Алина Гостищева gostishchev0809

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

- Детские иллюстрации

- Постеры

- Инфографика (для постов в соцсетях)

Рисую в Procreate. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - как дополнительные программы.

IllustratorPhotoshopИнфографика
Портфолио