Александр Кутовой gradosd0505gradosd0505
Добрый день! Меня зовут Александр.
Занимаюсь разработкой сайтов уже 3 года. Готов обсудить задачу.
Сделаю качественно, быстро, и главное удобно для пользователей Вашего сайта.
Портфолио по запросу и в профиле. На связи почти 24/7.
Моё портфолио по ссылке: https://www.behance.net/kutovoyweb
Работа состоит из следующих пунктов.
1)Сначала мы заполним бриф. Если Вам не понятны некоторые пункты в брифе, я с удовольствием всё объясню, расскажу и подскажу.
2)Далее я подберу для Вас коллекцию готовых решений мудборд, чтобы мы примерно поняли, как мы видим конечный продукт. От этого будем отталкиваться.
3)После проведу анализ конкурентов. Мы будем знать все слабые и сильные стороны, это даст понимание, как сделать продукт более конкурентным.
4)Начну работу с продумывания структуры сайта отвечающей поставленной задачи.
5)Разработаю кликабельный прототип. Наполню продающим текстом. На этом этапе нам важно понимать уже всё логику работы продукта.
6)Дизайн. Здесь мы дополняем логику визуальными смыслами, делаю не только удобный, но и приятный дизайн. Каждый пункт работы я всегда согласовываю с вами. Естественно дизайн отвечает требованием нашей ЦА.
7)Адаптивный дизайн. Дизайн будет смотреть удобно со всех устройств.
8)Вёрстка строго по разработанному дизайну. Пиксель перфект.
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