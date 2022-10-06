Добрый день! Меня зовут Александр.

Добрый день! Меня зовут Александр.

Занимаюсь разработкой сайтов уже 3 года. Готов обсудить задачу.

Сделаю качественно, быстро, и главное удобно для пользователей Вашего сайта.

Портфолио по запросу и в профиле. На связи почти 24/7.

Моё портфолио по ссылке: https://www.behance.net/kutovoyweb

Работа состоит из следующих пунктов.

1)Сначала мы заполним бриф. Если Вам не понятны некоторые пункты в брифе, я с удовольствием всё объясню, расскажу и подскажу.

2)Далее я подберу для Вас коллекцию готовых решений мудборд, чтобы мы примерно поняли, как мы видим конечный продукт. От этого будем отталкиваться.

3)После проведу анализ конкурентов. Мы будем знать все слабые и сильные стороны, это даст понимание, как сделать продукт более конкурентным.

4)Начну работу с продумывания структуры сайта отвечающей поставленной задачи.

5)Разработаю кликабельный прототип. Наполню продающим текстом. На этом этапе нам важно понимать уже всё логику работы продукта.

6)Дизайн. Здесь мы дополняем логику визуальными смыслами, делаю не только удобный, но и приятный дизайн. Каждый пункт работы я всегда согласовываю с вами. Естественно дизайн отвечает требованием нашей ЦА.

7)Адаптивный дизайн. Дизайн будет смотреть удобно со всех устройств.

8)Вёрстка строго по разработанному дизайну. Пиксель перфект.