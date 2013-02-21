gramoteyka

Ирина Корж gramoteyka

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Высшее филологическое образование, грамотность, соблюдение сроков, желание работать и трудоспособность - вот составляющие моего успеха! Занимаюсь писательством, копирайтингом, рерайтингом, а также редактированием текстов.

Отзывы заказчиков

Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
5 женских тем
Обращайтесь к Ирине, она профессионал в своём деле, сделает всё быстро, качественно, именно так, как Вам нужно. По всем существующим показателям все работы у Ирины на самом высоком положительном уровне. Ирине всевозможных успехов и самых больших свершений! Рекомендую всем!
Очень понравилось работать с Татьяной! Интеллигентно, вежливо, своевременная оплата, четкое ТЗ. Советую фрилансерам сотрудничать с Татьяной и хотела бы работать с ней в дальнейшем. Желаю успехов и творческой реализации!
Ответный отзыв
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужен рерайтер
Спасибо
Благодарю за плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Nuclear_Flower
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать несколько текстов
Понравилось работать с Ириной. В результате получила интересные тексты с красиво вписанными ключевыми словами.
Сотрудничество с Катериной было плодотворным и приятным. Порадовали своевременная оплата и подробные указания по работе.
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