gramoteyka

Высшее филологическое образование, грамотность, соблюдение сроков, желание работать и трудоспособность - вот составляющие моего успеха! Занимаюсь писательством, копирайтингом, рерайтингом, а также редактированием текстов.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Обращайтесь к Ирине, она профессионал в своём деле, сделает всё быстро, качественно, именно так, как Вам нужно. По всем существующим показателям все работы у Ирины на самом высоком положительном уровне. Ирине всевозможных успехов и самых больших свершений! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Татьяной! Интеллигентно, вежливо, своевременная оплата, четкое ТЗ. Советую фрилансерам сотрудничать с Татьяной и хотела бы работать с ней в дальнейшем. Желаю успехов и творческой реализации!
$1
10 баллов
12 лет назад
Спасибо
Ответный отзыв
Благодарю за плодотворное сотрудничество.
$10
10 баллов
12 лет назад
Понравилось работать с Ириной. В результате получила интересные тексты с красиво вписанными ключевыми словами.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Катериной было плодотворным и приятным. Порадовали своевременная оплата и подробные указания по работе.