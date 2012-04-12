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Игорь
granatdesign
granatdesign
32 года
Украина
/
Харьков
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
Web-разработка, дизайн, SEO
Портфолио
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Создание сайта для ресторана в Швейцарии.
113 просмотров
Сайт для женщин, интернет магазин бижутерии
113 просмотров
Дизайн интернет магазина мебели
157 просмотров
Без названия
118 просмотров
Интернет магазин велосипедов
115 просмотров
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