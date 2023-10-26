Копирайтер

Я работаю в сфере интернет услуг около 10 лет, начав свою карьеру после окончания онлайн школы. За это время я осваивала новые навыки и участвовала в конкурсах. В моем последнем проекте я занималась переводом презентаций по маркетингу на шести языках. Также изучала основы дизайна, построения сайтов, написание, верстка статей, копирайтинг, редактура и корректура, рерайтинг, стихи, проза, сказки, рассказы.

В общении с клиентами я ценю открытость, искренность и порядочность. Всегда стараюсь выполнить работу на высоком уровне и в срок. Мне важно установить доверительные отношения с клиентами, чтобы они могли полностью положиться на меня.