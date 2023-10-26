Копирайтер
Я работаю в сфере интернет услуг около 10 лет, начав свою карьеру после окончания онлайн школы. За это время я осваивала новые навыки и участвовала в конкурсах. В моем последнем проекте я занималась переводом презентаций по маркетингу на шести языках. Также изучала основы дизайна, построения сайтов, написание, верстка статей, копирайтинг, редактура и корректура, рерайтинг, стихи, проза, сказки, рассказы.
В общении с клиентами я ценю открытость, искренность и порядочность. Всегда стараюсь выполнить работу на высоком уровне и в срок. Мне важно установить доверительные отношения с клиентами, чтобы они могли полностью положиться на меня.
Портфолио
- Review of the gardening website.1 просмотр
- Відгук для веб-сайту на тему "САДІВНИЦТВО".2 просмотра
- Статья на тему: SEO оптимизация1 просмотр
- Сказка о дружбе для малышей 3х лет.2 просмотра
Копирайтинг
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