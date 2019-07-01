greatebattle

Html-верстальщик/вебмастер. Занимаюсь созданием сайтов с 2006 года. Живу в Сергиевом Посаде. Работаю удалённо, но к заказчикам из Москвы и Московской области могу приехать для личной встречи и обсуждения проекта (выезд оплачивается).

Что я делаю