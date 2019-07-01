greatebattle

Html-верстальщик/вебмастер. Занимаюсь созданием сайтов с 2006 года. Живу в Сергиевом Посаде. Работаю удалённо, но к заказчикам из Москвы и Московской области могу приехать для личной встречи и обсуждения проекта (выезд оплачивается).
Что я делаю
- HTML-вёрстка с нуля: кроссбраузерная, адаптивная, валидная. HTML5+CSS3.
- Создание шаблонов/тем для Wordpress, Joomla, Bitrix.
- Настройка готовых тем.
- Доработка чужой вёрстки и чужих шаблонов.
- Консультации по вёрстке и смежным вопросам.
- XML/XSLT/XPATH.
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