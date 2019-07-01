greatebattle

Юлия Панина greatebattle

 
49 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Html-верстальщик/вебмастер. Занимаюсь созданием сайтов с 2006 года. Живу в Сергиевом Посаде. Работаю удалённо, но к заказчикам из Москвы и Московской области могу приехать для личной встречи и  обсуждения проекта (выезд оплачивается).

Что я делаю

  • HTML-вёрстка с нуля: кроссбраузерная, адаптивная, валидная. HTML5+CSS3.
  • Создание шаблонов/тем для Wordpress, Joomla, Bitrix.
  • Настройка готовых тем.
  • Доработка чужой вёрстки и чужих шаблонов.
  • Консультации по вёрстке и смежным вопросам.
  • XML/XSLT/XPATH.
WordPressHTMLJoomla