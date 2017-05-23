greatly27

Алиса greatly27

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественный, продающий, современный дизайн сайтов по доступным ценам.

Добрый день, уважаемые форумчане!

Skype:   greatly27

ICQ: 274177

E-mail: [email protected]

Тел./Viber/WhatsApp: +7 9647103277

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 8 ЛЕТ

ГАРАНТИРУЮ:

  • Четкое соблюдение сроков.
  • Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
  • Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
  • Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
  • Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
  • 50% Предоплата Webmoney , КАРТА СБЕРБАНК ,КИВИ КОШЕЛЕК
  • Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня
  • Внутренних страниц 2–3 дня
  • Остаток оплаты
  • Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С МОИМИ РАБОТАМИ МОЖНО ТУТ

ПОРТФОЛИО

ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ТУТ

Уважаемые заказчики, чем ответственнее вы подойдете к постановке задачи, тем ближе к желаемому будет результат.

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?

Мой номер ICQ: 274один77

Скайп: greatly27

Портфолио

Дизайн сайтов
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