Качественный, продающий, современный дизайн сайтов по доступным ценам.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Skype: greatly27
ICQ: 274177
E-mail: [email protected]
Тел./Viber/WhatsApp: +7 9647103277
ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 8 ЛЕТ
ГАРАНТИРУЮ:
- Четкое соблюдение сроков.
- Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
- Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
- Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
- Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
- 50% Предоплата Webmoney , КАРТА СБЕРБАНК ,КИВИ КОШЕЛЕК
- Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня
- Внутренних страниц 2–3 дня
- Остаток оплаты
- Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
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Уважаемые заказчики, чем ответственнее вы подойдете к постановке задачи, тем ближе к желаемому будет результат.
КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?
Мой номер ICQ: 274один77
Скайп: greatly27
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- Лендинг скупка авто437 просмотров
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