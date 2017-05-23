Качественный, продающий, современный дизайн сайтов по доступным ценам.

Добрый день, уважаемые форумчане!

Skype: greatly27

ICQ: 274177

E-mail: [email protected]

Тел./Viber/WhatsApp: +7 9647103277

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 8 ЛЕТ

ГАРАНТИРУЮ:

Четкое соблюдение сроков.

Качественную работу (не ниже чем в портфолио)

Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)

50% Предоплата Webmoney , КАРТА СБЕРБАНК ,КИВИ КОШЕЛЕК

Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня

Внутренних страниц 2–3 дня

Остаток оплаты

Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.

ПОРТФОЛИО

ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ТУТ

Уважаемые заказчики, чем ответственнее вы подойдете к постановке задачи, тем ближе к желаемому будет результат.

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?

Мой номер ICQ: 274один77

Скайп: greatly27