Дизайн сайтов | Лендинг | Многостраничные
Всем привет!
Являюсь Ui/Ux- дизайнером. Для вас могу сделать качественный и уникальные дизайн, для ваших продаж.
Предоставляю не сколько вариантов дизайна, все с нуля. На каждом этапе будет все обсуждения, также буду брать ваши пожелания.
Также делаю все с нуля, начиная от собственного стиля компании.
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Приложения
- Редизайн
- Доработки
Портфолио
- Интернет магазин - Glass28 просмотров
- Клининговые услуги21 просмотр
- Weapon | shop | landing34 просмотра
- Bluetooth Speaker | UI/UX24 просмотра
- CERTIFICATE | Сертификат | Ui/Ux25 просмотров