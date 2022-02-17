grebenkin_1989

Данил Гребёнкин grebenkin_1989

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн сайтов | Лендинг | Многостраничные

Всем привет! 

Являюсь Ui/Ux- дизайнером. Для вас могу сделать качественный и уникальные дизайн, для ваших продаж.

Предоставляю не сколько вариантов дизайна, все с нуля. На каждом этапе будет все обсуждения, также буду брать ваши пожелания. 

Также делаю все с нуля, начиная от собственного стиля компании.

- Лендинги

- Многостраничные сайты

- Приложения

- Редизайн

- Доработки

Портфолио