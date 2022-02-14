gregthemadmonk

Сайты, базовая графика/3D, скрипты

Долгое время занимаюсь разроботкой всего, что попало в качестве хобби: в основном, геймдевом, от чего накопилось много интересных (и, к сожалению, незавершённых) проектов, а также базовые навыки в графике/3D и разработке под Android.

Пользуюсь Arch (btw) Linux как своей основной ОС со всеми вытекющими, а именно: стараюсь по максимуму использовать свободное ПО, а также создавать его (мой профиль на GitHub скажет всё за меня, без преувеличений и преуменьшений), быстро обучаюсь и могу в короткий срок написать скрипт на shell или python, даже если не встречался с такой задачей ранее.

Несмотря на то, что хотел бы делать в основном фронтенд, могу делать и сайты с серверной частью (есть знание PHP, опыт создания онлайн-"игры" на node.js).