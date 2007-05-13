Отзывы заказчиков
$1000
0 баллов
16 лет назад
Берет деньги, потом пропадает. При встрече тянуло жутко перегаром. Как специалист не кудышный полностью. Отказался от сотрудничества с ним, не вздумайте оставлять ему предоплату, пропадет.
$200
0 баллов
17 лет назад
Жалко мне его и думаю о его будущем с сочуствием. Если нужны кому концы этого орла обращайтесь, но будете уже в очереди.
$750
0 баллов
17 лет назад
Делал 5 недель вид, что работает, в итоге не прислал ни строчки кода. Объяснил всё непредвиденными обстоятельствами, но в это время делал ставки на другие проекты.