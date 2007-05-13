grenboy

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NaN летАвстралия
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dimon22a
Дмитрий 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
0 баллов
16 лет назад
Требуется разработка строительного портала
Берет деньги, потом пропадает. При встрече тянуло жутко перегаром. Как специалист не кудышный полностью. Отказался от сотрудничества с ним, не вздумайте оставлять ему предоплату, пропадет.
alexalex
Алексей 
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$200
0 баллов
17 лет назад
Пересылка данных и файлов
Жалко мне его и думаю о его будущем с сочуствием. Если нужны кому концы этого орла обращайтесь, но будете уже в очереди.
gymer
45 летГермания
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$750
0 баллов
17 лет назад
Онлайн-агенство по переводу текстов
Делал 5 недель вид, что работает, в итоге не прислал ни строчки кода. Объяснил всё непредвиденными обстоятельствами, но в это время делал ставки на другие проекты.