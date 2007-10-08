Последние четыре года разрабатывал интранет-сайты на php для различных организаций. В основном документооборот и логистика. Так же был создан интранет-сайт для компании, занимающейся сетевым маркетингом.

За время работы над этими проектами была разработана собственная система управления сайтами, которая теперь успешно применяется при разработке коммерческих сайтов.

Последние проекты:

- www.nbnews.info

- www.abelit.ru

- www.stroysteklo.ru

- www.cit-td.ru

- www.all-yoga.ru

- www.edinros.saratov.ru

- www.lagunat.ru

- www.s-wind.ru

- www.licey.net

- www.txtblog.ru

- www.triada-l.ru

При разработке для меня существует главное правило: Я не пытаюсь навязывать Заказчику какие-либо решения, если это не противоречит здравому смыслу web-разработки. Если надо будет решить любую нестандартную задачу - она будет решена.