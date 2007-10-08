Последние четыре года разрабатывал интранет-сайты на php для различных организаций. В основном документооборот и логистика. Так же был создан интранет-сайт для компании, занимающейся сетевым маркетингом.
За время работы над этими проектами была разработана собственная система управления сайтами, которая теперь успешно применяется при разработке коммерческих сайтов.
Последние проекты:
При разработке для меня существует главное правило: Я не пытаюсь навязывать Заказчику какие-либо решения, если это не противоречит здравому смыслу web-разработки. Если надо будет решить любую нестандартную задачу - она будет решена.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!