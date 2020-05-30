Я веб-разработчик: разрабатываю сайты(фронт), пишу скрипты, анимацию, помогаю с доработкой и исправлением ошибок.
Хочу делать классные и необычные сайты, интересует свежий опыт.
Особых предпочтений к проектам нет, готов взяться за вашу работу и погрузиться с головой.
Сдаю проекты вовремя, следуя методу несдвигаемых дедлайнов.
Работаю только по одному заказу за раз, не стараясь ухватиться за все.
Стек:
html5 ccs3 JavaScript JQuery Bootstrap
Портфолио
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