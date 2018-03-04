grigoryBNivanov

Яндекс Директ. Менеджер контекстной рекламы.

Менеджер интернет рекламы. Помимо высшего образования по направлению рекламы, окончил академию контекстной рекламы. Имею свой бизнес связанный с продажами и успешно применяю навыки маркетинга, и судя по полученному опыту могу сказать, что обратившись ко мне вы сделаете правильный выбор, так как я повышу уровень ваших продаж.

Мои навыки:

Ретаргетинг

- Работа с Яндекс метрикой - Работа с UTM метками для отслеживания эффективности отдельных объявлений

- Настройка целей в яндекс метрике для детальной отчетности и выявления точной стоимости заявки

- Построю воронку продаж для вашего бизнеса

- Работа с РСЯ повышение эффективности за счет отключения не релевантных площадок

- Полная проработка семантического ядра и углубление в вашу сферу деятельности

- Анализ конкурентного рынка

- Прорабатываю заголовки, текст и фото.