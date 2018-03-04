grigoryBNivanov

Менеджер интернет рекламы. Помимо высшего образования по направлению рекламы, окончил академию контекстной рекламы. Имею свой бизнес связанный с продажами и успешно применяю навыки маркетинга, и судя по полученному опыту могу сказать, что обратившись ко мне вы сделаете правильный выбор, так как я повышу уровень ваших продаж.
Мои навыки:
Ретаргетинг
- Работа с Яндекс метрикой - Работа с UTM метками для отслеживания эффективности отдельных объявлений
- Настройка целей в яндекс метрике для детальной отчетности и выявления точной стоимости заявки
- Построю воронку продаж для вашего бизнеса
- Работа с РСЯ повышение эффективности за счет отключения не релевантных площадок
- Полная проработка семантического ядра и углубление в вашу сферу деятельности
- Анализ конкурентного рынка
- Прорабатываю заголовки, текст и фото.