grishinafree

Татьяна Тихонова grishinafreegrishinafree
30 летРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я работаю контент-менеджером в it-компании.
Есть опыт работы по наполнению сайтов контентом.
Также занимаюсь упаковкой и ведением страниц в инстаграм( анализ ЦА, оформление страницы, написание постов, составление контент-планов).
На данный момент также рассматриваю варианты заданий на транскрибацию аудио- и видеофайлов, перенесение текста с фото и pdf в word.
К выполнению любой работы отношусь ответственное, обязуюсь выполнять задания качественно и в срок.
Я против войны в Украине!