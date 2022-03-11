grishinafree

Я работаю контент-менеджером в it-компании.

Есть опыт работы по наполнению сайтов контентом.

Также занимаюсь упаковкой и ведением страниц в инстаграм( анализ ЦА, оформление страницы, написание постов, составление контент-планов).

На данный момент также рассматриваю варианты заданий на транскрибацию аудио- и видеофайлов, перенесение текста с фото и pdf в word.

К выполнению любой работы отношусь ответственное, обязуюсь выполнять задания качественно и в срок.