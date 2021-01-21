grnevich

Светлана grnevich

 
23 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Векторная/растровая иллюстрация

Помогу создать уникальный художественный продукт для вас или вашего бизнеса!

Открытки, стилизованные портреты, разработка персонажа, книжная и журнальная иллюстрация, векторные объекты и персонажи, тематическое оформление – я открыта к любым предложениям с вашей стороны.

Всегда на связи в процессе работы и согласовываю всё от идеи и эскиза до конечного варианта.

Что от вас требуется для успешного сотрудничества:

  • Подробнее опишите ваше пожелание или предоставьте четкое тз;
  • Укажите необходимый размер и формат иллюстрации
  • Поделитесь примерами/референсами, чтобы я могла понимать, что именно вам нужно;
  • Оставайтесь на связи, чтобы иметь возможность контролировать этапы работы (эскизы, стилистика, цветовая палитра и т. д)
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
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