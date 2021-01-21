Векторная/растровая иллюстрация

Помогу создать уникальный художественный продукт для вас или вашего бизнеса!

Открытки, стилизованные портреты, разработка персонажа, книжная и журнальная иллюстрация, векторные объекты и персонажи, тематическое оформление – я открыта к любым предложениям с вашей стороны.

Всегда на связи в процессе работы и согласовываю всё от идеи и эскиза до конечного варианта.

Что от вас требуется для успешного сотрудничества:

Подробнее опишите ваше пожелание или предоставьте четкое тз;

Укажите необходимый размер и формат иллюстрации

Поделитесь примерами/референсами, чтобы я могла понимать, что именно вам нужно;

Оставайтесь на связи, чтобы иметь возможность контролировать этапы работы (эскизы, стилистика, цветовая палитра и т. д)

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!