grohling

Анастасия grohling

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаем, солнце ещё высоко

Добрый день! Делаю заказы по минимальной стоимости, так как нужен опыт; 

Также увлекаюсь HTML вёрсткой

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Отзывы заказчиков

yokiua
Андрей 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нейминг. Название бренда, торговой марки
Победитель нашего конкурса на название торговой марки.
Отличное сотрудничество, надеюсь, в будущем удастся повторить!
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