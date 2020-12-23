Работаем, солнце ещё высоко
Добрый день! Делаю заказы по минимальной стоимости, так как нужен опыт;
Также увлекаюсь HTML вёрсткой
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Обработка фото71 просмотр
- Примеры работ114 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Победитель нашего конкурса на название торговой марки.
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество, надеюсь, в будущем удастся повторить!