Копирайтер

УСЛУГИ КОПИРАЙТЕРА





Навыки:



📌 Написание продающих рекламных текстов, статей и постов для социальных сетей.

📌 Создание убедительных заголовков и слоганов, привлекающих внимание аудитории.

📌 Опыт в рерайтинге и преобразовании текстов с сохранением целостности и стиля.

📌 Качественные переводы текстов на другие языки с учетом особенностей и культурных нюансов.

📌 Подготовка контента для веб-страниц, брошюр, презентаций и других материалов.



Стремление достичь совершенства, творческий подход и внимание к деталям помогут мне успешно выполнить задачи, связанные с текстом. Готов внести свои навыки и опыт, чтобы создать уникальный контент, информативный и привлекательный для вашей целевой аудитории.



Я готов превратить слова в неотразимое воздействие и помочь вам достичь успеха в вашей коммуникации с клиентами. Доверьте мне свои текстовые проекты и увидите результаты!



Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества.



Email: [email protected]

Телефон: [ватсап]+79885746737