gromabsent

Явуз gromabsent

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтер

УСЛУГИ КОПИРАЙТЕРА


Навыки:

📌 Написание продающих рекламных текстов, статей и постов для социальных сетей.
📌  Создание убедительных заголовков и слоганов, привлекающих внимание аудитории.
📌 Опыт в рерайтинге и преобразовании текстов с сохранением целостности и стиля.
📌 Качественные переводы текстов на другие языки с учетом особенностей и культурных нюансов.
📌  Подготовка контента для веб-страниц, брошюр, презентаций и других материалов.

Стремление достичь совершенства, творческий подход и внимание к деталям помогут мне успешно выполнить задачи, связанные с текстом. Готов внести свои навыки и опыт, чтобы создать уникальный контент, информативный и привлекательный для вашей целевой аудитории.

Я готов превратить слова в неотразимое воздействие и помочь вам достичь успеха в вашей коммуникации с клиентами. Доверьте мне свои текстовые проекты и увидите результаты!

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

Email: [email protected]
Телефон: [ватсап]+79885746737

Отзывы заказчиков

wordisandre
Андре 
32 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
год назад
Написать подборку курсов по нутрициологии
Написание статей
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Копирайтинг
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга