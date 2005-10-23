gromnazemle

Тот человек который сделает Вашу работу качественно)

Поздравляю, вы выбрали ответственного работника!Давай знакомиться)Я впервые в этой сфере, но я гарантирую качественную роботу.Я студентка, живу в Украине, у меня есть немного свободного времени и его я хочу тратить на заработок.Я пишу стихи, создаю мелодии на гитаре, владею английским языком.Могу набирать текста , редактировать, переводить их.Делаю работу так как для себя, а для себя только самое лучшое.Спасибо за ваше время,буду рада сотрудничеству!