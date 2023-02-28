Ищу подработку на 5-6 часов в день.

Март 2021 — по настоящее время2 года

Онлайн школа программирования Hello World

Преподаватель

- Проведение индивидуальных онлайн уроков по программированию с детьми 7 - 15 лет;

- Преподаваемые дисциплины: Компьютерная грамотность, Scratch, Roblox, Python;

- Проведение контрольных занятий по преподаваемым дисциплинам, регулярная обратная связь родителям учеников;



Апрель 2020 — март 20211 год

Рекламное агентство WellMedia

SEO-оптимизатор

- Оптимизация сайтов в поисковой выдаче Google и Яндекс;

- Анализ сайтов клиентов и их конкурентов;

- Сбор семантического ядра для продвижения;

- Закупка внешних ссылок на сайт;

- Составление ТЗ копирайтерам для написания и оптимизации статей;

- Работа с аналитикой Топвизор, Serpstat, Netpeak Spider, Яндекс.Метрика, Google Analytics;



Июль 2017 — апрель 20202 года 10 месяцев

Рекламное агентство WellMedia

Специалист по контекстной и таргетированной рекламе.

- Настройка контекстной и медийной рекламы в Яндекс.Директ;

- Настройка контекстной и медийной рекламы в Google Ads;

- Настройка таргетированной рекламы в Instagram, Facebook, VK, Одноклассники;

- Разработка креативов для рекламных кампаний;

- Анализ бизнеса клиента, анализ конкурентов, разработка стратегии для рекламной кампании;

- Работа по KPI установленному клиентом (охват, лиды, трафик сайта, оффлайн трафик);

- Аналитика рекламных кампаний с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics;