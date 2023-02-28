Март 2021 — по настоящее время2 года
Онлайн школа программирования Hello World
Преподаватель
- Проведение индивидуальных онлайн уроков по программированию с детьми 7 - 15 лет;
- Преподаваемые дисциплины: Компьютерная грамотность, Scratch, Roblox, Python;
- Проведение контрольных занятий по преподаваемым дисциплинам, регулярная обратная связь родителям учеников;
Апрель 2020 — март 20211 год
Рекламное агентство WellMedia
SEO-оптимизатор
- Оптимизация сайтов в поисковой выдаче Google и Яндекс;
- Анализ сайтов клиентов и их конкурентов;
- Сбор семантического ядра для продвижения;
- Закупка внешних ссылок на сайт;
- Составление ТЗ копирайтерам для написания и оптимизации статей;
- Работа с аналитикой Топвизор, Serpstat, Netpeak Spider, Яндекс.Метрика, Google Analytics;
Июль 2017 — апрель 20202 года 10 месяцев
Рекламное агентство WellMedia
Специалист по контекстной и таргетированной рекламе.
- Настройка контекстной и медийной рекламы в Яндекс.Директ;
- Настройка контекстной и медийной рекламы в Google Ads;
- Настройка таргетированной рекламы в Instagram, Facebook, VK, Одноклассники;
- Разработка креативов для рекламных кампаний;
- Анализ бизнеса клиента, анализ конкурентов, разработка стратегии для рекламной кампании;
- Работа по KPI установленному клиентом (охват, лиды, трафик сайта, оффлайн трафик);
- Аналитика рекламных кампаний с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics;