grrreen

Руслан Султанов grrreen

 
37 летРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
pavelmanager
Пабло 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
$35
0 баллов
12 лет назад
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Вызвался на проект, но не выполнил работу, жаль потраченное время.