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Руслан Султанов
grrreen
grrreen
37 лет
Россия
/
Тюмень
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Пабло
pavelmanager
30 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов
(-2)
$35
0 баллов
12 лет назад
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Вызвался на проект, но не выполнил работу, жаль потраченное время.
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Отзывы заказчиков
1
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