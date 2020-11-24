ПРОГРЕСИРУЮЩИЙ HTML ВЕРСТАЛЬЩИК
ГОТОВ ПОМОЧЬ ВАМ В ВЫПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ!
Работая со мной вы получаете:
- Качество - верстка точно соответствует макету и прошла тесты на W3C валидаторе.
- Надежность - просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены
в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они
будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и
дополнительных затрат!
- Скорость - работаю быстро, но не в ущерб качеству. Здаю работу в срок.
- HTML5
- БЭМ
- CSS3
- SASS/SCSS
- SVG-анимация
- Responsive
- Поддержка всех современый браузер
- FlexBox
- Grid CSS
- JavaScript, JQuery
- Photoshop, XD, Figma, Sketch
быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/r_o_cky
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта "Близкие горизонты"66 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "LE"150 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Rhea"140 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Creatives"155 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
5 баллов
3 года назад
Отвратное качество ! При цене как у профи
Ответный отзыв
Отвратительный заказчик! Позволяющий переходить на грубость