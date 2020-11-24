gruds

Юрий gruds

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ПРОГРЕСИРУЮЩИЙ HTML ВЕРСТАЛЬЩИК

﻿ГОТОВ ПОМОЧЬ ВАМ В ВЫПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ!

Работая со мной вы получаете:

  • Качество -  верстка точно соответствует макету и прошла тесты на W3C валидаторе.
  • Надежность - просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены

    в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они

    будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и

    дополнительных затрат!

  • Скорость - работаю быстро, но не в ущерб качеству. Здаю работу в срок.

﻿Навыки

  • HTML5
  • БЭМ
  • CSS3
  • SASS/SCSS
  • SVG-анимация
  • Responsive
  • Поддержка всех современый браузер
  • FlexBox
  • Grid CSS
  • JavaScript, JQuery
  • Photoshop, XD, Figma, Sketch
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли

быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

JavascriptHTMLCSSFigmajQuery
Отзывы заказчиков
mhorvatov
Макар 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
5 баллов
3 года назад
Сверстать адаптивно одну страницу !
Отвратное качество ! При цене как у профи
Отвратительный заказчик! Позволяющий переходить на грубость
Ответный отзыв